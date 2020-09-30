是否承諾接受11/3大選結果？拜登答允川普閃躲

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（法新社克里夫蘭29日電） 2020年美國總統大選首場辯論今天登場，有關雙方是否接受11月3日大選結果的問題，共和黨籍總統川普避而不答；民主黨籍總統候選人拜登則承諾接受選舉結果。

川普談到選舉結果時說：「我們可能幾個月都不知道（結果）。」他後來又說：「這不會有好結果。」

他說：「我敦促我的支持者參與投票，並且仔細觀察。」

在這場激烈的電視辯論中，拜登承諾接受投票結果。他回答：「如果是我（勝選），或如果不是我，我都將接受結果。」

當辯論主持人華勒斯（Chris Wallace）問兩人，若11月3日無法立即知道選舉結果，是否承諾可以敦促大家保持冷靜，先不要宣布勝利，拜登說：「是的。」

但川普不願意承諾，他說，如果他看到「成千上萬的選票遭到操縱，我不能贊同這種做法」。

川普再次批評郵寄投票，認為就選舉而言，這是一場災難。他可以接受選民主動要求郵寄選票，但不支持政府主動寄出選票。川普認為，未來會向全國各地發送數百萬張郵寄選票的做法是騙局。

美國廣播公司（ABC）查證後表示，在美國50個州中，有41個州的選民必須先申請缺席投票，然後才能由選舉官員郵寄選票。在這41州中，只有9個州主動向合格選民郵寄缺席投票申請書。

ABC也說，在那些郵寄選票給選民的州中，科羅拉多、俄勒岡、猶他、夏威夷和華盛頓這5個州，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）流行前就已經進行全郵寄選舉。這些州的官員沒有發現廣泛舞弊證據，當地選民很可能已經習慣不要求就收到選票。

川普和拜登還有兩場辯論，將於當地時間10月15日、22日晚上分別在佛羅里達州邁阿密（Miami）和田納西州的納希維爾（Nashville）舉行，但在那之前，兩位副總統候選人彭斯（Mike Pence）與賀錦麗（Kamala Harris）將先於10月7日晚上（台北時間8日上午）在猶他州的鹽湖城（Salt Lake City）交手。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2020 AFP