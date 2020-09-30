澳洲歌手海倫芮迪辭世 享壽78

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（法新社雪梨30日電） 澳洲歌手海倫芮迪（Helen Reddy）的家屬今天證實，以女權主義經典名曲「我是女人」（I Am Woman）走紅的她，在美國洛杉磯與世長辭，享壽78歲。

海倫芮迪的孩子在臉書（Facebook）粉絲專頁發表聲明說：「我們深感悲痛地宣布，我們摯愛的母親海倫芮迪，2020年9月29日下午在洛杉磯辭世。」

來自墨爾本的海倫芮迪，1971年以「我是女人」一曲在國際舞台發光發熱；「我是女人」之後成為女性解放運動的口號。

海倫芮迪出生於1941年10月25日，一生結了3次婚、育有兩個孩子，分別是多納特（Traci Wald Donat）與索默斯（Jordan Sommers）。

他們說：「她是很棒的母親、祖母與真正令人欽佩的女性。我們心碎了，但只要知道她的歌聲將永垂不朽，便稍感安慰。」

海倫芮迪出生在演藝世家，小時候是童星，之後移居美國，在1970年代錄製許多膾炙人口的暢銷歌曲，包括「安姬寶貝」（Angie Baby）與「三角洲黎明」（Delta Dawn）等，曾3度登上告示牌（Billboard）榜首。海倫芮迪2015年確診罹患失智症。

海倫芮迪1973年獲頒葛萊美獎（Grammy Awards），她在發表得獎感言感謝上帝，因為「她讓一切變得可能」。

描述海倫芮迪走紅歷程的澳洲傳記電影「生為女人」（I Am Woman），2019年在多倫多國際影展（Toronto International Film Festival）首映。

© 2020 AFP