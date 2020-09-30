無視歐盟最後通牒 英下議院通過內部市場法案

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（法新社倫敦29日電） 英國與歐洲聯盟（EU）就貿易關係進行的談判進入最後一周之際，英國議員今天無視歐盟最後通牒，通過規範脫歐後國內市場的法案。

儘管執政的保守黨內有部分議員表達憂慮，下議院仍以340對256票通過「內部市場法案」（Internal Market Bill）。

內閣辦公室部長戈夫（Michael Gove）表示，這項法案「非常重要」，可確保英國4個構成國間的貿易平順，而蘇格蘭親獨立議員的大聲疾呼，只不過是「嚇小孩的床邊故事」。

美國總統川普特使穆瓦尼（Mick Mulvaney）承認，這項法案可能導致北愛爾蘭的「耶穌受難節協議」（The Good Friday Agreement）「岌岌可危」，但遭英國政府駁斥。

根據「耶穌受難節協議」，英國政府將部分權力下放給北愛議會，讓北愛自治。

主要在野黨工黨則透過發言人米勒班（Ed Miliband）表示：「川普政府開始對你遵守國際協議的程度和法治表達質疑時，你就知道你有麻煩了。」

現在「內部市場法案」將送交上議院。政府坦承法案的重要條文，也就是單方面對北愛制定脫歐後的控制違反英國脫歐條約後，法案在上議院面臨反對，但預料仍會在未來數周內成為法律。

英國首相強生（Boris Johnson）政府先前同意，法案中會違反脫歐條約的條文，將由國會而非部長們決定，緩解了下議院的反彈聲音。但對歐盟而言，只要是違反，就讓人不開心。

歐盟本月稍早表示，若違反脫歐條約的條款不在30日前廢除，就會對英國提告。

© 2020 AFP