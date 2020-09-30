美國9月消費者信心指數飆升 17年來最大單月增幅

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（法新社華盛頓29日電） 美國經濟評議會（The Conference Board）今天公布報告，9月消費者信心指數從8月的86.3大增至101.8。即便新的聯邦振興方案尚未出爐，連接數月的信心下滑趨勢就此結束。

美國為全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最嚴重國家，消費者信心近幾個月來搖擺不定。

金額高達2兆2000億美元「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」（CARES Act）的主要條款在7月到期後，美國國會的新振興方案協商又陷僵局，這對經濟造成打擊。

聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的高階助理今天表示，裴洛西已連續兩天和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）商討，雙方同意繼續協商，這項消息引燃希望，經濟振興方案的僵局可能就此解開。

9月消費者信心指數跳升，也讓分析專家感到意外，原先市場預測，9月指數只會比8月的86.3微幅上升。

潘西恩宏觀經濟諮詢公司（Pantheon Macroeconomics）經濟學家謝波德森（Ian Shepherdson）指出，9月消費者信心指數是全美17年來最大的單月升幅。

他還說，這可能是反映8月股市上漲，以及失業率在8月出乎意料地大幅下滑。美國8月失業率為8.4%，較7月的10.2%大減。（譯者：紀錦玲/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP