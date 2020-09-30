美大選首場辯論一團亂 亞股走漲跌互見

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（法新社香港30日電） 美國2020年總統大選首場辯論會一團亂，美國總統川普再度暗示，大選可能會有舞弊，增添選後不確定性，亞洲股市今天走勢不一。

中國最新公布的正面經濟數據固然提振市場樂觀氣氛，但全球的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情新增確診和死亡病例持續攀升，影響股市氛圍，投資人憂心主要經濟體恢復實施防疫封鎖措施。

川普與拜登在11月3日大選前的首場辯論會交手吵不停，觀察家表示，川普在全國和激戰選區的大部分民調都落後，在辯論會上必須要有強勢表現。

兩人於辯論會被問到是否可以承諾在選舉結果未能馬上揭曉時，呼籲美國民眾冷靜且不會逕自宣布勝選。拜登承諾答應，川普則沒有承諾，還說「若看到數以萬計選票遭操控，我不會坐視」。

川普再度提及選舉舞弊，引發投資人的疑慮，擔憂這場選舉可能歹戲拖棚，助長不確定性。

多數觀察家對兩人在首場辯論會上表現深感失望，密西根大學總統大選辯論專家卡爾（Aaron Kall）告訴法新社，這將成為史上最糟糕的辯論會之一。

美國洛克斐勒資產管理公司（Rockefeller & Co LLC）資深投資策略師張致銘（Jimmy Chang）告訴彭博電視（Bloomberg TV）：「市場開始反映民主黨大獲全勝。」他指的是，民主黨不但拿下白宮，還能贏得國會參、眾兩院。

張致銘表示，儘管這種情況可能會導致增稅，不過也可能會讓大型振興方案過關。

亞股今天走勢分歧，日股日經225指數收跌1.50%；澳洲股市收跌2.29%；新加坡股市收跌0.20%。

港股恆生指數收漲0.79%；韓股收高0.86%；台北股市收漲0.38%；紐西蘭股市微幅收高0.04%。

© 2020 AFP