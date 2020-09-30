蓬佩奧訪教廷沒見到教宗 籲梵蒂岡對北京立場堅定

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（法新社羅馬30日電） 美國國務卿蓬佩奧今天和教廷再生齟齬。蓬佩奧選在美國總統大選前一個月，而且就緊接在破壞外交默契之後訪問梵蒂岡，專家認為他此行是為總統川普爭取國內保守派天主教徒選票。

梵蒂岡消息人士透露，蓬佩奧（Mike Pompeo ）這次訪問教廷未見到教宗方濟各（Pope Francis），主要是因為教宗避免在選舉期間接見相關人士。

分析家表示，蓬佩奧公開反對教廷續簽梵中協議，引發教宗不滿。

蓬佩奧在美國駐教廷大使館主辦的研討會上，再度呼籲教廷對中國採取堅定的立場，推動宗教自由。宗教自由是美國總統川普競選連任的政見之一。

身為福音派基督徒的蓬佩奧說：「全球宗教自由遭攻擊最嚴重的國家莫若中國。」

蓬佩奧還說，教廷的世俗考量不應該阻礙原則立場。「我呼籲每位宗教領袖。鼓起勇氣對抗宗教迫害。」

蓬佩奧本月稍早呼籲梵蒂岡放棄與中國延長主教任命的協議。他說，鑒於北京當局的人權紀錄，「梵蒂岡若延長這項協議，恐將危及自身的道德權威」。

教宗致力修復和北京當局的關係，對於蓬佩奧的公開介入，並不領情。

教廷外交部長蓋拉格（Paul Gallagher）在論壇上告訴記者，蓬佩奧本月稍早的一番聲明招致批評。他說：「通常當你籌備高層官員的訪問，會私底下、秘而不宣地討論計畫協商的議題。這是外交規則之一。」

蓬佩奧10月1日將會見教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）。

蓬佩奧今天也計畫會見義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）和外交部長迪馬尤（Luigi Di Maio）。雙方將討論美國力勸歐洲盟友在建置國內的5G網路時，不要採用中國華為技術公司的設備。華府指控華為是北京當局的間諜工具。

© 2020 AFP