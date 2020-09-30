蓬佩奧選前出訪羅馬 專家分析：拉攏天主教選民

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（法新社羅馬30日電） 美國總統大選將在一個多月後登場，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天出訪羅馬，專家認為，此舉是企圖贏得保守的天主教選票。

梵蒂岡消息人士表示，由於教宗方濟各（Pope Francis）避免在競選期間進行這類接見，因此蓬佩奧此行將不會覲見教宗。

分析家表示，教宗被蓬佩奧日前公開呼籲廢除歷史性的梵中協議一事激怒。

蓬佩奧今天會先在羅馬一場座談會上發表談話，然後10月1日會見教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）。

教宗煞費苦心要修補與中國之間的關係，但這樣的示好與美國總統川普的盤算背道而馳，川普競選連任期間努力推動宗教自由議題來對抗中共。

蓬佩奧本月稍早發動攻勢，呼籲教宗勿續簽梵中主教任命臨時性協議，否則鑒於北京當局的人權紀錄，續簽協議將有損教廷的「道德權威」。

重量級樞機主教馬拉迪阿加（Oscar Maradiaga）說美方的干預不受歡迎，並認為此舉顯然跟選舉有關。

馬拉迪阿加在蓬佩奧造訪前夕接受義大利「共和報」（La Repubblica）專訪表示：「他們尋求讓川普當選，一切都是基於這個邏輯。就這層意義上來看，我認為他們的舉動並不符合美國人的利益。」

美國維拉諾瓦天主教大學（Villanova Catholic University）神學家法喬利（Massimo Faggioli）則表示，有一股同心協力的力量，「要將近年益發明顯的反教宗和反梵蒂岡情緒，轉化為支持川普的選票」。

法喬利還說：「梵蒂岡外交被用來當成宣傳手段。」（譯者：李佩珊/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP