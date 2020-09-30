蓬佩奧10月出訪日韓蒙古 料聚焦中國北韓事務

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（法新社華盛頓29日電） 美國國務院今天表示，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）下周將動身前往日本、南韓與蒙古，預料此行重點將放在中國與北韓議題上。

蓬佩奧此趟日本行將會是日本首相菅義偉9月16日接替前首相安倍晉三就任以來，首度有美國高官訪日。

蓬佩奧10月6日將在東京與安倍任內大力推動的「四方安全對話」（Quad）架構成員國澳洲、印度和日本代表召開4邊會談。四方安全對話普遍被外界視為亞太地區主要民主國家在中國威脅下，彼此加強合作的行動。

蓬佩奧在安全、人權和2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情方面猛烈批評中國，川普政府在11月3日大選前也一直尋求將疫情完全歸咎於中國。

蓬佩奧也已發起國際行動，呼籲各國在科技等方面與中國畫清界線。

蓬佩奧造訪南韓之際，南北韓創造突破性發展的希望正處於消退遲滯狀態。南北韓破冰一直是川普選前尋求在外交政策方面創造勝利的優先要務。

川普已3度會見北韓領導人金正恩，蓬佩奧近日也表示美方與北韓私底下仍在持續談判中，不過他也坦承川普政府本來希望取得更多進展。

蓬佩奧也將於10月7日訪問蒙古，成為2016年迄今首位訪蒙的美國國務卿。夾在中國與俄羅斯之間的蒙古處境微妙，長久以來一直尋求與美國發展密切關係。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP