餐廳學校即將開放 紐約市病毒檢出率卻大增

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（法新社紐約29日電） 美國紐約市當局今天表示，2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）每日病毒檢出率過去24小時內攀升到3.25%，正統猶太教社區新增病例急遽增加。

紐約市1天前的病毒檢出率為1.93%，如今數字攀升，讓這座對抗病毒已有大幅進展的城市蒙上陰影。

被疫情奪走逾2萬3800條人命的紐約市，今年春天一度是全球疫情最嚴重的地區，不過近日在美國各大城市中堪稱病毒檢出率和感染率最低的城市之一。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）向記者表示，經過很長一段時間，檢出率首度高於3%，着實令人憂心。他宣布，紐約市將對在公共場所沒有配戴口罩的民眾開罰。

數十萬學童本周正好也將重返校園上課，餐廳和酒吧3月被迫關閉迄今，明天終於將開放室內用餐，可容納人數上限訂在25%。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）將病毒檢出率升高歸咎於民眾「缺乏配合度」，表示紐約州20個正統猶太教人口眾多的地區，每日病毒檢出率平均達到5%，其中洛克蘭郡（Rockland County）地區更高達30%。

古莫表示，將與疫情最嚴重地區的正統猶太教領袖及當地社區民選官員召開虛擬會議，強調遵循防疫規範的必要性。

古莫坦承對於公立學校將在10月1日恢復上課一事感到緊張。

白思豪則表示，若每日病毒檢出率連續7日高於3%，將再度關閉學校。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP