下個賽季別再重返泡泡了 NBA總裁盼回歸正常

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（法新社奧蘭多30日綜合外電報導）美國職籃NBA總裁席佛（Adam Silver）今天表示，希望NBA下一季不會再重返「泡泡」，但他也坦承，聯盟官員所有選項都會考慮。

席佛今天在NBA總冠軍賽第一戰開打前表示，新賽季的安排現仍混沌不明，開幕日未定，同時也不確定要開放多少球迷進場。

因武漢肺炎席捲北美，NBA賽事在3月間中斷，而現在，這個前所未見的2019-2020賽季也即將進入尾聲。

NBA停賽4個月後於7月複賽，複賽期間，22支球隊都待在佛羅里達州奧蘭多迪士尼世界（Disney World）的泡泡式安全隔離環境中，以保護球員和工作人員不受感染。

席佛今天告訴記者，希望這種泡泡式安排只會採用一次，但他也表示，下一季還是有可能重返泡泡。

席佛表示：「我希望，最理想的是不會重返泡泡環境，但我們還得繼續研究。」

聯盟正在觀察美式足球聯盟NFL的進展。NFL本月稍早開幕，各隊在主場比賽，並遵守嚴格的安全規定。

席佛說：「我們可以像NFL現在這樣做嗎？我們必須在某種泡泡或園區里運作嗎？如果是這樣，是否僅須在賽季部分時間這麼做就可以？大家可以在這個環境繼續下去並茁壯成長嗎？」

席佛並說，聯盟也還不確定開幕日期，因為聯盟希望球員們在球季後能有充分休息。

「我先前已經說過，現階段我們可以開始的最早時間，就是耶誕節。」

「更有可能的是1月開打，但如果我們1月開打，就代表訓練營必須提前3周開始，而球員身心都需要休息，那是毫無疑問的事情。」

至於開放球迷進場的問題，則要看屆時是否已有快篩可以使用。

「開放球迷入場當然是我們的目標，但這取決於能否有進一步發展，而快篩或許就是個中關鍵。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張佑之）

© 2020 AFP