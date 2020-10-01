川普未譴責白人至上組織掀波 急忙改口

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（法新社華盛頓30日電） 美國總統川普昨天辯論時點名白人至上組織「待命」，讓對手拜登氣得痛批「國家之恥」，共和黨人也紛紛畫清界線；眼見風波鬧大，川普急忙改口，要該組織「下台一鞠躬」。

川普和拜登昨天在克里夫蘭結束首場辯論後，今天重返競選行程，拜登來到戰場州俄亥俄州和賓州造勢，抓住機會炮轟川普。

拜登在俄亥俄州聯盟市（Alliance）表示：「這位美國總統的為人就像這樣，我想，這真是國家之恥。」

拜登痛批，川普不僅未明言譴責白人至上主義組織或極右翼團體「驕傲男孩」（Proud Boys），僅叫這個組織「退後待命」（stand back and stand by），還說真正的問題其實在「極左派」極端分子。

拜登說：「我想對驕傲男孩以及其他白人至上主義組織說：停止、終止。」「我們美國人不是這樣。」

川普今天改口要「驕傲男孩」「下台一鞠躬」（stand down），顯然想平息昨天發言引發的風波。

川普告訴記者：「我不知道驕傲男孩是誰，但不管他們是誰，他們都必須下台一鞠躬。」「下台一鞠躬，讓執法人員做他們的工作。」

川普是在多位共和黨人因為他昨天的發言和他畫清界線後，做出上述改口。聯邦參議院唯一的共和黨籍非裔參議員史考特（Tim Scott）表示，川普「需要修正」他的言論。

其他還有多位共和黨人據報也有類似反應，包括重量級的參院多數黨共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）。

川普和拜登還有兩場辯論，將於當地時間10月15日、22日晚上分別在佛羅里達州邁阿密（Miami）和田納西州的納希維爾（Nashville）舉行，但在那之前，兩位副總統候選人彭斯（Mike Pence）與賀錦麗（Kamala Harris）將先於10月7日晚上（台北時間8日上午）在猶他州鹽湖城（Salt Lake City）交手。

© 2020 AFP