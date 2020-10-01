美選首辯淪大亂鬥 主辦單位允諾改善

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（法新社華盛頓30日電） 美國總統川普和民主黨總統候選人拜登首場辯論會因秩序混亂飽受批評，辯論主辦單位今天表示，會調整作法讓後續幾輪辯論更井然有序。昨晚辯論主持人則坦承昨天確實失控。

1988年起開始主辦總統大選辯論的無黨派機構「總統辯論委員會」（Commission on Presidential Debates）表示，辯論會的形式會有一些改變，以避免混亂。

總統辯論委員會在聲明中說：「昨晚的辯論清楚顯示，接下來的辯論場次應增添額外措施，確保議題能更有秩序地討論。」委員會還說，他們正在謹慎考量一些會採取的調整，並會在近期內宣布相關新措施。

昨天首場90分鐘的總統候選人電視辯論一片混亂，川普不時在主持人與拜登（Joe Biden）講話時打斷插話，拜登則以「小醜」怒斥川普，還一度要川普「閉嘴」。

昨天辯論會主持人華勒斯（Chris Wallace）本身是福斯新聞（Fox News）節目名主持人，他說對昨晚辯論會以如此方式呈現感到難過。

「我連作夢都沒夢過會出現如此失序。我看了一些觀眾反饋，知道人們在想說為何我沒儘快介入。」華勒斯在辯論會後的首次受訪坦言，自己太慢才意識到川普根本沒打算遵守規則。

不過法新社認為，10月15與22日的剩餘兩場川普與拜登的辯論恐仍難善了，因為就算辯論委員會調整規則，也得候選人配合才行。

也有其他人建議讓主持人有權暫時關掉候選人的麥克風，但華勒斯指出，就算當時他可以關掉川普的麥克風，川普仍會繼續對就站在身旁的拜登大聲說話。

© 2020 AFP