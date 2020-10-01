習近平UN峰會籲保護生物多樣性 未做重大承諾

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（法新社華盛頓30日電） 中國國家主席習近平今天在聯合國峰會上呼籲全球合作以保護地球生物多樣性，但並未進一步做出重大環保承諾。此外，值得注意的是，美國總統川普並沒有出席這場峰會。

部分觀察家認為習近平可能會如同上周宣布中國將在2060年前邁向「碳中和」（carbon neutral）一樣，讓世界領袖大感驚訝。

習近平在這場虛擬會議上表示：「生物多樣性喪失和生態系統退化，對人類生存和發展構成重大風險。」

他還說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）「提醒我們，人與自然是命運共同體。我們要同心協力，抓緊行動，在發展中保護，在保護中發展」。

習近平也捍衛「以聯合國為核心的國際體系」及重要里程碑巴黎氣候協定，此舉看似在攻擊預定將退出這項協定的美國。

峰會召開前，逾60位國家元首與政府領袖承諾削減空污、消除海洋塑料，並在2030年過渡到更具永續性的食物系統。

德國、法國、英國和墨西哥等國承諾，要在習近平明年在雲南昆明主持聯合國生物多樣性公約第15次締約方大會前，研擬一項「充滿抱負」的計畫。

但中國、巴西、澳洲和俄羅斯等其他大國迄今仍未簽字。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP