TikTok攜手法新社查證事實 遏止假消息散播

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（法新社巴黎1日綜合外電報導）法新社今天宣布，將與TikTok合作推出事實查證計畫，阻止錯誤消息透過TikTok短影音平台散播。

法新社報導，根據協議，法新社事實查證小組將檢查，在菲律賓、印尼、巴基斯坦、澳洲及紐西蘭境內上傳到TikTok平台上的影音是否具有潛在錯誤或誤導內容。

法新社全球新聞主任齊特溫（Phil Chetwynd）表示：「本社很高興可以發揮我們在全球事實查證的專長，與TikTok合作這項令人興奮的計畫」。這項查證工作有助TikTok藉由移除錯誤資訊內容及通知用戶，阻止錯誤訊息傳播。

「透過有事實根據的報導，在社群媒體上與年輕閱聽眾接觸，是法新社編務上的一大優先課題。與TikTok的協議也有助法新社記者發出比較優質的報導，並可藉此追蹤本社電訊及事實查證專門網站上的錯誤消息趨勢。」

在審查TikTok有問題的內容時，法新社保有完全獨立的編輯權。法新社目前也參與臉書的事實查證計畫，共有90名記者以16國語文報導80國新聞。

TikTok亞太地區信任及安全主任納拉揚（Arjun Narayan）表示，TikTok積極致力於為用戶創造安全且有益的環境，未來將持續透過新事實查證計畫，將虛假內容及帳號排除在外。（譯者：廖禹揚/核稿：張佑之）

© 2020 AFP