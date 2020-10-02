亞美尼亞人和亞塞拜然激戰 納卡區已158人喪命

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（法新社莫斯科2日電） 亞塞拜然與境內亞美尼亞族分離主義分子陷入激戰。俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，以亞美尼亞居民為主的納戈諾卡拉巴克地區國防部今天表示又有54名軍人喪命，累計158死。

納戈諾卡拉巴克地區（Nagorno-Karabakh）在官方而言雖屬亞塞拜然，卻由亞美尼亞分離主義分子控制。雙方27日爆發戰鬥，目前情勢已升高至1990年代戰爭後最嚴重的層級。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、美國總統川普與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨天聯合呼籲亞塞拜然與鄰國亞美尼亞回到談判桌，以期化解這場為時已久的衝突。

俄、美、法是以「歐洲安全暨合作組織明斯克集團」（OSCE Minsk Group）共同主席國身分發表聲明；明斯克集團是1990年代初期所設，盼為納戈諾卡拉巴克衝突找出和平解方。

亞美尼亞外交部今天表示，亞美尼亞準備與俄法美交涉，以重建停火機制。先前亞美尼亞與亞塞拜然都否認有進行新一輪談判的可能性。

亞美尼亞與納戈諾卡拉巴克共和國27日宣布戒嚴和軍事動員；亞塞拜然也在大城市實施軍事統治和宵禁。外界憂心這次戰鬥可能演變成全面性、多戰線的戰爭，把土耳其和俄國等區域強權給捲入。

© 2020 AFP