全球冠狀病毒疫情超過3435萬例確診 逾102萬人病歿

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（法新社巴黎2日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間2日11時（台灣2日晚間7時），全球至少102萬4093人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少3435萬4350例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有2373 萬3500人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計20萬7816人病故、727萬9065例確診，至少284萬688人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（14萬4680人喪生、484萬7092例確診）、印度（9萬9773人喪生、639萬1068例確診）、墨西哥（7萬8078人喪生、74萬8315例確診）及英國（4萬2202人喪生、46萬178例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有99人染疫喪命；其次依序為比利時（86人）、玻利維亞（69人）、西班牙（68人）及巴西（68人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計34萬9179死、947萬515例確診；歐洲累計23萬3653死、557萬9419例確診；美國和加拿大共計21萬7165死、743萬9330例確診。

亞洲共計14萬804死、832萬5540例確診；中東地區共計4萬6221死、201萬5111例確診；非洲共計3萬6096死、149萬2640例確診；大洋洲共計975死、3萬1799例確診。（譯者：陳彥鈞/核稿：張正芊）

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