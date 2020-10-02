川普確診COVID-19增添不確定性 亞股多收跌

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（法新社香港2日電） 美國總統川普夫婦確診感染COVID-19，為美國總統大選注入新的不確定性；加上投資人原已對美國國會能否通過新刺激措施感到悲觀，美股期貨今天應聲重挫，亞洲股市收盤大多跟跌。

川普昨天在推特宣布，他和妻子皆對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測呈陽性反應，兩人也將立即展開隔離。但目前距離11月3日美國總統選舉，只剩32天。

川普的醫師康利（Scott Conley）表示，川普夫妻有意留在白宮度過復原期，他並要外界放心，川普在復原期間應會不間斷履行總統職務。

白宮已取消川普原定今天在重要搖擺州佛羅里達州的一場造勢活動，且目前看來，川普也勢必得取消本周末和下周末已安排的行程。

川普確診消息傳出後，美股道瓊工業指數期貨一度下挫1.9%，日圓彙率和黃金等避險資產價格則勁揚。

昨天因技術問題休市的東京股市，今天先漲後跌，收盤下滑0.7%。雪梨股市收挫1.4%，新加坡、曼谷和雅加達股市也都收黑。

但威靈頓、吉隆坡和馬尼拉股市收紅。上海、香港、首爾、台北和孟買股市都因放假休市。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP