川普自認首場選舉辯論佔上風 不想改變規則

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（法新社華盛頓1日電） 美國總統川普今天表示，他喜歡與民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）競選辯論的方式，反對為了嘗試及避免首場辯論的混亂情形重演而可能做出的改變。

法新社報導，負責籌辦辯論的總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates）昨天宣布，需要「額外架構」以「確保更有秩序的討論」。

但共和黨籍的川普認為，不要這麼快。他在推特發文指出：「我上次（辯論）輕鬆取勝，為什麼要讓辯論委員會改變第2場、第3場辯論的規則呢？」

川普引用來源不明的民調，數次自稱是辯論的贏家，美國各家媒體調查卻顯示拜登佔上風。

民主黨人及共和黨人，甚至首場辯論會主持人、福斯新聞（Fox News）主播華勒斯（Chris Wallace）幾乎一致認為，長達90分鐘的首場辯論會場面難看失控。

華勒斯昨天接受「紐約時報」（New York Times）訪問時表示：「我從未想到場面會如此脫軌。」

美國總統大選將於11月3日舉行。在此之前，川普和拜登還有兩場辯論，將於當地時間10月15日、22日晚上分別在佛羅里達州邁阿密（Miami）和田納西州的納希維爾（Nashville）舉行。

另外，兩名副總統候選人彭斯（Mike Pence）與賀錦麗（Kamala Harris）也將於10月7日晚上（台北時間8日上午）在猶他州鹽湖城（Salt Lake City）交手。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP