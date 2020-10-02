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（法新社突尼西亞迦太基30日電） 美國國防部長艾斯培（Mark Esper）今天在北非訪問行程首站，與突尼西亞簽署一項10年軍事合作協議，歡迎雙方合作對抗鄰近地區利比亞的衝突。

美國國防部與突尼西亞過去10年加強合作，特別是反恐訓練，以及確保突國與利比亞的邊界安全，當地不但有聖戰團體運作，而且有世界強權在複雜戰爭中，為敵對一方撐腰。

艾斯培在與突國總統薩伊德（Kais Saied）見面後的一場演講表示，「我們期待拓展這份友誼，協助突尼西亞保護海事港口和陸地邊界，遏止恐怖主義，防止專制政權腐蝕你們的國家」。

艾斯培在迦太基一場典禮中警告，「暴力極端分子」對世界各地造成威脅。

艾斯培也指控美國的對手中國與俄羅斯，「在全世界擴張他們的專制影響力，持續威嚇與脅迫鄰近國家，包括在非洲大陸也是如此」。

艾斯培說：莫斯科與北京的「邪惡、脅迫與掠奪性行為」，目的是要「危害非洲的體制」。

華府於2015年將突尼西亞列入「重要非北大西洋公約組織盟友」（Major Non-NATO Ally），准許和突國加強軍事合作。

根據美國非洲司令部（US AFRICOM）資料，雙方例行舉行聯合軍事演習，且自2011年以來，華府已在突尼西亞軍事方面投資逾10億美元。

今天簽署的協議，並未公布完整細節，艾斯培的隨行官員說，這項長達10年的協議，涵蓋訓練以及美國精密武器的售後服務。（譯者：紀錦玲）

社/美國防長訪突尼西亞 簽10年軍事合作協議（中央社突尼西亞迦太基30日法新電）美國國防部長艾斯培（Mark Esper）今天在北非訪問行程首站，與突尼西亞簽署一項10年軍事合作協議，歡迎雙方合作對抗鄰近地區利比亞的衝突。

美國國防部與突尼西亞過去10年加強合作，特別是反恐訓練，以及確保突國與利比亞的邊界安全，當地不但有聖戰團體運作，而且有世界強權在複雜戰爭中，為敵對一方撐腰。

艾斯培在與突國總統薩伊德（Kais Saied）見面後的一場演講表示，「我們期待拓展這份友誼，協助突尼西亞保護海事港口和陸地邊界，遏止恐怖主義，防止專制政權腐蝕你們的國家」。

艾斯培在迦太基一場典禮中警告，「暴力極端分子」對世界各地造成威脅。

艾斯培也指控美國的對手中國與俄羅斯，「在全世界擴張他們的專制影響力，持續威嚇與脅迫鄰近國家，包括在非洲大陸也是如此」。

艾斯培說：莫斯科與北京的「邪惡、脅迫與掠奪性行為」，目的是要「危害非洲的體制」。

華府於2015年將突尼西亞列入「重要非北大西洋公約組織盟友」（Major Non-NATO Ally），准許和突國加強軍事合作。

根據美國非洲司令部（US AFRICOM）資料，雙方例行舉行聯合軍事演習，且自2011年以來，華府已在突尼西亞軍事方面投資逾10億美元。

今天簽署的協議，並未公布完整細節，艾斯培的隨行官員說，這項長達10年的協議，涵蓋訓練以及美國精密武器的售後服務。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP