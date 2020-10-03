前湖人總教練哈里斯 獲美教練協會終身成就獎

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約2日電） 曾在NBA湖人等隊執教32個球季，並曾率中國國家隊參加2004年雅典奧運的教練哈里斯，今天獲得美國國家籃球教練協會2020年的終身成就獎。

哈里斯（Del Harris）現年83歲，1979年到1999年間，曾掌休士頓火箭、密爾瓦基公鹿、洛杉磯湖人等隊兵符，也曾在數支球隊擔任助理教練。

哈里斯也是最早對國際籃球發展做出貢獻的人，曾帶過5個不同國家的國家隊。

美國職籃NBA達拉斯獨行俠總教練，也是美國國家籃球教練協會（National Basketball Coaches Association ）主席卡萊爾（Rick Carlisle）表示，哈里斯對籃球的影響，不僅止於NBA，也跨越了國界的藩籬。

哈里斯率火箭打進1981年的NBA總冠軍賽，1995年在湖人時獲年度最佳教練殊榮，是布萊恩（Kobe Bryant）進到NBA後，第一個指導他的總教練。

哈里斯說：「能獲得其他教練的肯定，真的是莫大的榮幸。能從和我同期的教練中脫穎而出格外有意義，因為我執教的世代，是許多人認為籃球水準最高的其中一個時代。」

在國際賽的賽場上，哈里斯曾帶領波多黎各隊參加泛美運動會，1994年的國際籃球總會（FIBA）世界錦標賽，他是加拿大隊總教練席爾茲（Ken Shields）的助理教練，湯加諾維奇（Rudy Tomjanovich）1998年帶美國隊參加世錦賽時，哈里斯也是教練團成員之一。

2004年，哈里斯成為首位外籍的中國隊總教練，當時他率領有姚明坐鎮的中國隊，擊敗塞爾維亞與蒙特內哥羅，在雅典奧運闖進8強，創下隊史最佳成績。

2011年和2012年，哈里斯擔任多明尼加國家隊助理教練，輔佐總教練卡利巴瑞（John Calipari）。

© 2020 AFP