印度喜馬拉雅山隧道開通 可加速運兵至中國邊界

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（法新社新德里3日綜合外電報導）印度總理莫迪今天為喜馬拉雅山區一座隧道舉行開通儀式，在對中國緊張關係加劇的此時，這座隧道將大幅減少印度軍隊緊急開往偏遠的中國邊界所需時間。

這座隧道橫跨印度北部喜馬偕爾省（Himachal Pradesh ），位於印度軍隊前往拉達克（Ladakh）邊界地區兩條主要路線之一。

今年6月間雙方在拉達克地區的一場致命衝突，造成20名印度軍人和人數不明的中國軍人喪命。這兩個擁有核武的國家此後即加派數萬部隊進駐當地，雙方多月來緊張對峙。

這座造價4億美元（約新台幣116億元），長9公里的隧道將可節省大約50公里路程以及4個小時時間，得以迴避一條艱險的道路，這條道路穿越喜馬拉雅山一座容易發生坍方的隘口。

這座隧道海拔高度超過3000公尺，被視為一項工程壯舉。建造的時間長達10年，寒冷的氣溫和困難的地形使得每年只有大約6個月工期。

莫迪（Narendra Modi）在隧道啟用後表示：「我們傾全力開發我們的邊境基礎設施。這種鋪路、造橋和開鑿隧道的規模在我國前所未見。」（譯者：劉淑琴／核稿：張佑之）

© 2020 AFP