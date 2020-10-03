川普曾嘲笑防疫太小心翼翼 拜登未染疫繼續競選活動

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（法新社密西根州大急流城2日電） 美國總統川普連月來嘲笑競選對手、民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）的防疫做法過於小心謹慎；如今，川普確診感染新型冠狀病毒，而拜登繼續為大選造勢。

距離11月3日總統大選僅剩一個月，川普此時感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），正接受治療；拜登的采檢結果則為陰性，今天在密西根州大急流城（Grand Rapids）出席造勢活動。

目前要預測川普染疫對選情的影響還為時過早，但這個新發展的諷刺意味令人心領神會。

畢竟，川普在9月29日的總統候選人首場辯論會中還取笑拜登，說拜登在造勢活動舞台上距離民眾那麼遠，卻還戴口罩。

川普當時說：「他（拜登）離群眾200英尺（約61公尺）遠，還戴着我所見過最大的口罩亮相。」

疫情初始，拜登在德拉瓦州自宅防疫隔離，川普稱他「愛睏喬」（Sleepy Joe），還說他「躲」在地下室；川普的支持者後來也反覆以此嘲笑拜登。

然而現在，川普才是被迫隔離的那個人，而拜登未感染病毒，得以繼續造勢。

拜登表示：「這與政治無關，這對我們所有人來說都是一個預防性提醒，我們必須嚴肅看待這種病毒，它不會自行消失。」

他還說：「愛你的國家，不是要當硬漢，而是守本分。」

© 2020 AFP