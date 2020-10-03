川普確診 競選造勢改采虛擬形式或延期舉行

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（法新社華盛頓2日電） 美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞雙雙確診罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。距離11月3日大選僅剩1個月，川普競選陣營今天表示，造勢活動將改以虛擬方式或延後舉辦。

川普競選連任總幹事史泰平（Bill Stepien）表示：「所有先前宣布總統會參與的競選活動，正在規畫改采虛擬方式進行或暫時延後。」

史泰平在聲明中表示，梅蘭妮亞預定參加的活動也將延後舉行。

史泰平說：「所有其他競選活動都將逐一考量，未來幾天會做出相關宣布。」

他還說，采檢病毒呈陰性結果的副總統彭斯（Mike Pence）仍將繼續進行競選造勢。

史泰平表示，未來有關川普的進一步消息「都會由白宮發布」。

74歲的川普確診罹病，令人質疑他與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）接下來的兩場大選辯論會是否將如期舉行。

下一場辯論會預定於10月15日在佛羅里達州邁阿密舉行，最終回辯論會預定於10月22日在田納西州納希維爾（Nashville）展開。

77歲的拜登目前在多項全國民調領先川普，他說自己的采檢結果為陰性；拜登的競選陣營也表示，他今天將按照計畫，前往選戰關鍵的密西根州。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP