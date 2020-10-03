準備辯論全沒戴口罩 川普幕僚家人�v咧等

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（法新社華盛頓2日電） 美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞雙雙確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，川普最親密的幕僚之一今天透露，他們日前在協助川普準備與對手拜登的電視辯論會期間，全都沒有配戴口罩。

川普確診消息傳出後，前新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）表示：「我們在為總統做準備時，房間里沒人戴口罩。」

現在令人深感憂心的是，川普貼身小圈子裡究竟有多少人可能染病。

克里斯蒂表示，川普本周與拜登（Joe Biden）進行首場辯論前，當時「約有5到6人」在房間里協助總統排練。

自稱正在等待自己采檢結果出爐的克里斯蒂，「9月26日下午到29日午餐時段」仍照常前往白宮，加入協助總統排練辯論會的小組，小組成員還包括前紐約市長、川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）。

克里斯蒂表示，當時他並沒有注意到川普或希克斯（Hope Hicks）有出現任何2019冠狀病毒疾病的癥狀。希克斯是在川普夫婦確診前，率先驗出病毒陽性反應。

克里斯蒂說：「希克斯看起來完全沒事，總統也是。」

74歲的川普和77歲對手拜登29日晚間在克里夫蘭（Cleveland）辯論台上交鋒，兩人雖都未配戴口罩，不過彼此在講台上都有維持社交距離。

辯論會主持人、福斯新聞（Fox News）主播華勒斯（Chris Wallace）當時坐在遠處，也沒有配戴口罩。

華勒斯說，川普的家人抵達辯論會場時雖有配戴口罩，但隨後陸續摘下。

華勒斯今天說：「辯論會場的每個人采檢結果原本都是陰性。」

但他表示，負責采檢工作的克里夫蘭醫院（Cleveland Clinic）醫師曾要求在場所有人，除了候選人和主持人外，一律都要配戴口罩。

克里夫蘭市政府今天宣布得知有11起病例「來自辯論會前的計畫和準備工作」，多數感染者都來自克里夫蘭所在的俄亥俄州以外地區。

華勒斯說：「川普夫人抵達時有戴口罩，但入坐後便摘下口罩。」

他指出：「當時我見到的第一家庭其他成員，包括伊凡卡（Ivanka）、蒂芬妮（Tiffany）入坐時，都沒有戴口罩。」

華勒斯表示，拜登的妻子吉兒（Jill）在90分鐘的辯論會上則全程配戴口罩。辯論期間，川普還一度嘲笑拜登在競選造勢時總是配戴防護性口罩。

辯論結束時，吉兒仍戴着口罩，並上前擁抱拜登。梅蘭妮亞則未戴口罩，上台站在川普身旁。（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP