紅雀關鍵時刻兩失誤 教士闖國聯分區系列賽

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（法新社聖地牙哥2日電） 今天的MLB國聯外卡賽，教士打完6局僅以1比0領先，但紅雀7下自亂陣腳發生兩次要命失誤，讓教士擴大領先，並在終場4比0獲勝，以2比1晉級國聯分區系列賽。

美國職棒大聯盟MLB國家聯盟3戰2勝外卡系列賽，第4種子聖地牙哥教士和第5種子聖路易紅雀在打完前兩戰後，以1比1戰成平手。

今天的比賽，兩隊在前4局0比0一分未得。5下1出局後，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）揮出左外野方向二壘安打，兩出局後，何斯默（Eric Hosmer）適時擊出中外野方向二壘安打，讓地主教士先馳得點，以1比0領先。

前6局打完只領先1分的教士，7局下半首名打者克朗尼沃斯（Jake Cronenworth）安打上壘，葛里向（Trent Grisham）打擊時紅雀發生傳球失誤，讓教士形成二、三壘有人的局面，在塔提斯獲故意四壞球保送後，教士無人出局攻佔滿壘。

馬查多（Manny Machado）打擊時，紅雀守備再出現失誤，讓教士拿下第2分，且持續攻佔滿壘，接下來的何斯默獲保送，教士擠回第3分，直到範姆（Tommy Pham）擊出雙殺打，才結束這個半局的攻勢，7局結束時，教士3比0領先紅雀。

克朗尼沃斯8下兩出局後，逮中對手97英里的伸卡球，將球轟出中外野全壘打牆，讓教士將領先擴大到4比0。

教士9上換上羅森塔爾（Trevor Rosenthal）後援，他讓紅雀連續3名打者都站着不動被三振，俐落的關門成功，最終教士4比0獲勝。

教士共出動9名投手，創下大聯盟自1901年來，不管是季後賽或是例行賽中，動用最多投手聯手9局完封的紀錄。

今天贏球後，教士以2比1在外卡系列賽勝出，晉級國聯分區系列賽，22年來首度在季後系列賽勝出，接下來將面對洛杉磯道奇。頭號種子道奇已早一步以2比0橫掃第8種子密爾瓦基釀酒人。

© 2020 AFP