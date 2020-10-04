亞美尼亞稱面臨關鍵時刻 與亞塞拜然戰火激化

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（法新社亞塞拜然史提帕納科特4日電） 亞美尼亞與亞塞拜然為納戈諾卡拉巴克地區起爭端，戰事白熱化，昨天和今天接連激烈交火。亞美尼亞通報嚴重傷亡，領導人並表示，國家正面臨歷史性威脅。

法新社記者在納戈諾卡拉巴克地區首府史提帕納科特（Stepanakert）報導，當地今天發生數起爆炸。亞塞拜然當局表示，亞美尼亞分離主義分子從史提帕納科特發動火箭攻擊後，他們也採取「報復性措施」。

亞美尼亞昨天宣布，又有51名分離主義戰士喪生。累計雙方死亡人數已達240人以上。

納戈諾卡拉巴克地區（Nagorno-Karabakh）在亞塞拜然境內，卻由亞美尼亞分離主義分子控制，在長達數十年的爭端下，雙方9月27日再爆發戰鬥衝突。

史提帕納科特昨天遭受大炮與火箭攻擊後，雙方又起新一波戰火。當地國防官員通報，昨天稍晚再發生數起爆炸。

亞美尼亞國防部昨天表示，納戈諾卡拉巴克地區的分離分子武力，成功抵擋亞塞拜然的強大攻擊。

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）昨天發表全國演說，呼籲國人團結。他表示：「在我們千年歷史中，目前可能正面臨最具決定性的時刻。」

亞美尼亞和亞塞拜然互控對方攻擊平民地區。亞塞拜然昨天表示，亞美尼亞的大炮連夜攻擊他們19個屯墾村。史提帕納科特的居民昨天也忙着清理滿地殘磚破瓦和被震碎的住宅與商店玻璃。

亞美尼亞和亞塞拜然為了納戈諾卡拉巴克地區爆發的戰事，可能引起俄羅斯與土耳其等強權國家介入。

亞美尼亞與俄羅斯為首的數個前蘇聯國家有軍事同盟關係，俄國也在亞美尼亞設有軍事基地。加入北大西洋公約組織（NATO）的土耳其則已表明，他們完全支持亞塞拜然的軍事行動。

儘管俄羅斯、美國與法國齊聲呼籲雙方停火，但亞塞拜然與亞美尼亞卻未予以理會。（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）

© 2020 AFP