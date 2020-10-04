哥倫比亞前叛軍FARC 承認殺害前總統候選人葛梅茲

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（法新社哥倫比亞首都波哥大3日電） 已解散的哥倫比亞反叛組織「哥倫比亞革命軍」（FARC）昔日指揮官今天致函一個致力和平的特別法庭，坦承犯下6宗命案，包括1995年殺害哥國前總統候選人葛梅茲。

哥國轉型正義機構「和平正義」（Justice for Peace, JEP）負責調查哥倫比亞革命軍與政府軍交戰時期犯下的罪行，JEP發聲明表示，9月30日收到的這封信函，是哥倫比亞革命軍希望能就數起命案「說出真相、釐清事實並扛起責任」。

除了在1995年11月2日殺害葛梅茲（Alvaro Gomez），哥倫比亞革命軍還在1998年謀害退役將軍蘭達卡巴爾（Fernando Landazabal），前和平顧問貝加拉諾（Jesus Antonio Bejarano）也在1999年死於該組織之手。

哥倫比亞革命軍這番自白在哥倫比亞引來關注，因為哥國一般認為曾3度競選總統的保守黨（Conservative Party）領袖葛梅茲，是遭到勾結軍方和毒梟的政敵鎖定。

這封信函由前叛軍指揮官蓋洛（Julian Gallo）、阿拉帕（Pastor Alape）和卡塔通博（Pablo Catatumbo）共同簽名，蓋洛和卡塔通博現在都是哥國國會議員。

哥倫比亞革命軍一度為美洲勢力最大的游擊隊，他們2016年與政府簽署和平協議，結束近60年的武裝衝突，從此放下武器，轉型為政黨。

作為2016年協議一環，哥倫比亞革命軍領袖承諾對「和平正義」坦承犯行，並以補償受害者或其家屬，來換取其他替代刑罰。

© 2020 AFP