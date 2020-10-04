柬埔寨移除海軍基地美國設施惹議 副總理闢謠

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社金邊4日電） 柬埔寨證實拆除南部海岸雲壤海軍基地美國出資的國防設施，讓中國獨佔雲壤使用權傳聞甚囂塵上。柬埔寨副總理狄班今天澄清，是因建築物老舊，才將該設施移轉到新地點。

「華爾街日報」去年報導中柬協商一項秘密草約，內容允許中國將軍艦停靠在柬埔寨濱海城市施亞努（Sihanoukville）附近的雲壤（Ream）海軍基地。

不過，近年來充斥着中國投資的柬埔寨嚴正否認這項報導。只是強人總理洪森（Hun Sen）說過，來自北京的援助將為雲壤海軍基地發展提供資金。

華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies, CSIS）表示，中心本周發布的衛星影像顯示，美國出資在雲壤海軍基地興建的設施已經被拆除，引發「有關中國進駐（雲壤）的傳言」。

不過，柬埔寨副總理兼國防部長狄班（Tea Banh）今天駁斥外界的擔憂。

狄班告訴法新社：「我們把這項設施移到新的地點，因為建築已經老舊，我們無法再保持下去。」狄班也證實，上個月就拆除這項設施。

國家海事安全委員會戰術總部這項設施在2012年落成。

狄班說，搬移到新地點後，戰術總部將會「好很多」。他說，現在已被拆除的那棟建築物，柬埔寨只使用美國「一小部分援助」。

新設施正在興建中，位於雲壤以北約30公里處。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2020 AFP