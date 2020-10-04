索羅門群島失守 首傳武漢肺炎病例

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社索羅門首都荷尼阿拉3日電） 索羅門群島今天宣布第一起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，這個太平洋島國失守之後，全球至今只剩9個小國和偏遠地區未傳確診病例。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今天在電視談話中告訴國人，一名搭乘撤僑專機從菲律賓返國的學生確診。這架班機搭載96名乘客。

蘇嘉瓦瑞表示：「我必須很難過地說，儘管大家齊心努力，力阻疫情進入我國，我們零確診的狀態仍然破功了。」

他敦促這個人口60萬的國家保持冷靜，還說會採取接觸者追蹤等措施避免病毒擴散，現在也沒必要封城。

這名確診學生在菲律賓3次采檢陰性之後才搭機返國，但在返抵首都荷尼阿拉（Honiara）接受例行采撿時驗出陽性，現正接受隔離。

索羅門群島還有18名學生確診陽性，目前都在菲國馬尼拉隔離。

索羅門3月關閉國界之後，有400多名學生困在疫情嚴重的菲律賓。迫於家長壓力，索羅門官員安排了3架撤僑班機，第1架已於9月29日返抵國門。

儘管出現確診病例，但蘇嘉瓦瑞表示，政府仍會繼續把學生撤回國內。

索羅門失守後，目前僅剩吉里巴斯（Kiribati）、馬紹爾群島（Marshall Islands）、密克羅尼西亞聯邦（Micronesia）、諾魯（Nauru）、帛琉（Palau）、薩摩亞（Samoa）、東加（Tonga）、吐瓦魯（Tuvalu）、萬那杜（Vanuatu）等小國和領土尚未傳出確診病例。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP