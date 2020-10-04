賤民少女被姦殺 印度聯邦探員接手查辦

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（法新社新德里4日電） 印度北方省賤民少女日前遭輪姦致死，連日來引發全國各地的公憤與抗議後，印度聯邦調查人員將接手偵辦，北方省長並承諾，將對犯案者施予最嚴厲制裁。

這起慘案發生在北方省（Uttar Pradesh），當地有2億居民，是印度人口最多的省。執政的印度人民黨（Bharatiya Janata Party）籍省長阿蒂提亞納特（Yogi Adityanath）昨晚宣布，決定由中央調查局（Central Bureau of Investigation）探員接手偵辦。

阿蒂提亞納特在推特（Twitter）發訊表示：「我們承諾對犯案者施以最嚴厲懲罰。」

4名高種姓階級的男子9月14日輪暴並毆打哈特拉斯縣一村莊的19歲賤民（Dalit）階級少女，她雖被送往首都新德里的醫院救治，9月29日仍傷重不治，引發印度民眾的憤怒，新德里、孟買等大城相繼爆發要求阿蒂提亞特納下台的大規模示威。

印度有權有勢的性侵案嫌犯，常賄賂警方與官員，結合官方施壓，逼迫被害人家屬撤告，逃過法律制裁，這也是印度性侵案層出不窮的主因。

印度官方統計，2017年警方每天平均獲報92起性侵案，相當於每15分鐘有1人遭性侵，比發生全球聞名的新德里女大生在公車遭輪暴案的2012年，激增35%。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

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