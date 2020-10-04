跌破眾人眼鏡 女單封後大熱門哈勒普提前打包

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（法新社巴黎4日電） 法國網球公開賽今天大爆冷門，2018年封後並且是本屆頭號種子的羅馬尼亞女將哈勒普，今天對戰年僅19歲的波蘭新秀斯威雅蒂，竟以1比6、2比6連丟兩盤，提前打包而無緣晉級8強。

賽前哈勒普（Simona Halep）已豪取17連勝，加上去年奪冠的澳洲好手巴蒂（Ashleigh Barty）、上月在美國網球公開賽（US Open）封後的日本名將大?直美，以及負傷的美國老將小威廉絲（Serena Williams）都缺席本屆法網（French Open），這位頭號種子原本最獲看好可望問鼎後座，沒想到卻敗給世界排名第54的斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

首次在大滿貫賽事晉級8強的斯威雅蒂賽後坦承：「我很驚訝自己居然能做到，我覺得打了場好球。」

另一場比賽也是跌破眾人眼鏡，世界排名第159的26歲義大利女將崔維尚（Martina Trevisan），以兩個6比4直落二淘汰荷蘭第5種子貝坦絲（Kiki Bertens），她將與斯威雅蒂爭奪誰晉級4強。崔維尚經會外賽過關斬將才取得會內賽資格。

本屆法網之前，崔維尚從來沒有在大滿貫賽事的比賽中獲勝。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

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