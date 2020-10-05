傳川普病情好轉 亞股收高

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（法新社香港5日電） 媒體報導確診罹患2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19）的美國總統川普病情好轉，亞洲股市今天走高。此外，跡象顯示在國會卡關的美國新振興措施案略有進展，也鼓舞投資人信心。

白宮1日宣布川普總統新型冠狀病毒采檢呈陽性，距11月3日美國大選僅1個月，帶來新的不確定性，全球股市聞訊挫跌。部分評論員甚至懷疑美國大選能否如期舉行。

媒體關於川普病情的報導雖不一，不過，川普的醫療團隊表示，周末在醫院病房度過的川普，病情持續好轉，最快今天就可返家。

在眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）稱「這樣的變化帶來新動力」下，分析師表示，這種情況可能有助推國會領袖一把，促使他們通過第二個振興方案。

川普在病房內推文呼籲國會領袖通過振興方案，「我們偉大的美國想要而且需要一個振興方案。請攜手讓法案過關，謝謝。」

觀察家表示，市場投資人已在股價上反映民主黨總統候選人拜登（Joe Biden ）勝選，以及民主黨在國會參眾兩院大勝，儘管民主黨執政後預期將提高稅賦並強化監管措施。

然而， AxiCorp全球市場首席策略師殷尼斯（Stephen Innes）警告：「唯一確定的是未來不確定仍多。」

日本股市收漲1.23%；首爾股市收高1.29%；港股恆生指數收漲1.32%；台北股市收揚0.26%；澳洲股市收漲2.59%；紐西蘭股市收高0.64%；新加坡股市收漲0.85%。

© 2020 AFP