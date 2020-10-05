奧克蘭將解除限制 紐西蘭總理：我們再度戰勝疫情

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（法新社威靈頓5日電） 紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天宣告，紐西蘭「再度戰勝疫情」，且國內最大城市奧克蘭控制住2019冠狀病毒疾病（COVID-19）第2波疫情後，將解除防疫限制措施。

紐西蘭先前實施嚴格封鎖措施，使得全國102天沒有出現本土病例，據信病毒在5月底根絕。但奧克蘭8月出現新的群聚感染病例，這座約有150萬人口的城市被迫封鎖近3周。

在奧克蘭12天沒有新的確診病例情況下，阿爾登今天表示，疫情現已獲得控制，並恭喜居民忍過第2波封城。

她說：「早就開始覺得會是非常漫長的一年，後來感覺又拖很久。儘管如此，奧克蘭居民和紐西蘭人民堅守防疫計畫，現已兩次發揮作用，再度戰勝疫情。」

阿爾登表示，奧克蘭7日午夜起防疫警戒降至第1級，與國內其他地方一樣是最低等級。這代表沒有社交集會限制，奧克蘭球迷就能進場看橄欖球賽。

擁有500萬人口的紐西蘭僅有25起染疫死亡病例，今天現有病例40例。

不過阿爾登警告別把抗疫有成視為理所當然。她指出，官方疫情追蹤應用程式使用率下降，病毒檢測數量也下滑，「我們不僅擔心疫情再起，也擔憂再度因自滿而掉以輕心」。

紐西蘭將於17日舉行大選。

© 2020 AFP