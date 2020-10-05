密克羅尼西亞5島國領袖 揚言退出太平洋區域論壇

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（法新社帛琉首都科羅5日電） 帛琉、馬紹爾群島等5個太平洋島國領導人揚言，除非能由他們選出區域論壇領袖，否則將攜手退出論壇。當中國正尋求在太平洋地區擴大勢力，這項發展恐添區域不穩定性。

這5國還包括吉里巴斯、諾魯與密克羅尼西亞聯邦（Federated State of Micronesia），5國全都位於密克羅尼西亞群島。

這些國家的領導人主張，依據「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum，PIF）數十年來的非正式協議，該輪到由他們選出秘書長。這5國對中國的立場並不一致。

然而，有數名來自太平洋地區其他國家且高調的候選人，也獲提名角逐太平洋島國論壇秘書長，其中包括庫克群島（Cook Islands）前總理普納（Henry Puna）。

提出要求的5國領導人周末在帛琉召開「密克羅尼西亞國家總統峰會」（Micronesian Presidents' Summit），會後發表聯合公報說，若他們的願望無法實現，將不惜退出論壇。

公報寫道：「若這份協議未獲遵守，我們見不到留在太平洋島國論壇內有何益處。」

這5國若退出，將對僅由18國組成的太平洋島國論壇帶來重大打擊。論壇成員除了澳洲與紐西蘭，其餘皆為小型島國。

這項發展也可能開啟中國在太平洋島國間擴大影響力的機會。這些國家人口稀少，卻極具戰略價值。

太平洋島國論壇原定在8月於萬那杜（Vanuatu）召開的年度峰會改選秘書長，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致峰會取消。

現任秘書長是來自巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）的泰勒（Meg Taylor）。5個密克羅尼西亞島國屬意的人選，則是馬紹爾群島駐聯合國大使札基歐斯（Gerald Zackios）。（編譯：陳怡君/核稿：張正芊）

© 2020 AFP