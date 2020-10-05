川普搭車短暫外出 白宮：醫療團隊評估安全

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（法新社華盛頓4日電） 美國總統川普今天搭車暫離軍醫院，向車外粉絲揮手示意，隨即招致醫界批評，控他為政治作秀不顧他人染疫風險。白宮表示，車隊出發前已採取適當防疫措施。

白宮發言人迪爾（Judd Deere）表示，這趟車程「很短」，川普是在車程「最後才向支持群眾揮手」，之後很快就返回醫院套房。

迪爾說，車隊出發前「已採取適當防疫措施」，以保護總統和支持他的人員，且是在醫療團隊評估安全後才放行。

川普今天短暫離開華府近郊的華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center），媒體影片顯示，川普戴着口罩坐在黑色休旅車後座，向窗外粉絲揮手致意。多名衛生專家隨即上社群媒體批評他「作秀」，還說這證明他什麼都沒學到。

華特里德國家軍事醫學中心主治醫師、喬治華盛頓大學急診醫學災難醫學負責人菲力普斯（James Phillips）推文說：「總統根本沒必要搭車，害得車內每個人現在都要隔離14天。他們可能會生病，可能會喪命。為了政治作秀，川普將他們性命置於險境，真是瘋了。」

美國賓州大學醫學倫理及衛生政策系主任易曼紐（Zeke Emanuel）也推文批評川普不負責任，讓特勤局人員載着染疫的他，還拉上車窗，讓他們面臨不必要的感染風險，而這一切都是為了作秀。

© 2020 AFP