川普搭車短暫外出 醫界抨擊作秀

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（法新社華盛頓4日電） 美國總統川普今天搭車暫離軍醫院，向車外粉絲揮手示意，隨即招致醫界批評，指控他為政治作秀不顧他人染疫風險。

川普今天短暫離開華府近郊的華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center），媒體影片顯示，川普戴着口罩坐在黑色休旅車後座，向窗外的粉絲揮手致意。

川普今天露面前還在推特上傳影片預告將有「小驚喜」，還說這是個有趣的旅程，他在「真正的學校」里學到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）知識。

多名衛生專家隨即上社群媒體批評他「作秀」，還說這證明他什麼都沒學到。

華特里德國家軍事醫學中心主治醫師、喬治華盛頓大學急診醫學災難醫學負責人菲力普斯（James Phillips）推文說：「總統根本沒必要搭車，害得車內每個人現在都要隔離14天。他們可能會生病，可能會喪命。為了政治作秀，川普將他們性命置於險境，真是瘋了。」

美國賓州大學醫學倫理及衛生政策系主任易曼紐（Zeke Emanuel）也推文批評川普不負責任，讓特勤局人員載着染疫的他，還拉上車窗，讓他們面臨不必要的感染風險，而這一切都是為了作秀。

© 2020 AFP