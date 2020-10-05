巴特勒大三元 熱火總冠軍賽勝湖人扳回一城

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（法新社奧蘭多4日電） NBA邁阿密熱火的巴特勒，今天在總冠軍賽第3戰轟下40分，外帶13助攻、11籃板締造「大三元」，讓球隊115比104擊敗洛杉磯湖人。

7戰4勝制的美國職籃NBA總冠軍賽，西區霸主洛杉磯湖人在前兩戰打完後以2比0領先東區龍頭邁阿密熱火，讓今天的第3戰熱火有不能輸的壓力，因為NBA史上從未有球隊能從0比3絕對落後的情況下，連勝4場逆轉拿下總冠軍。

熱火在總冠軍賽落後的一大關鍵是傷兵問題，明星後衛德拉吉奇（Goran Dragic）出現左腳足底筋膜撕裂的傷勢，內線好手阿德巴約（Bam Adebayo）左頸也扭傷，兩大主力在首戰就因傷提前退場，次役雙雙缺席後，今天再掛免戰牌。

今天第3戰開打後，靠着嚴防讓湖人單節發生10次失誤，熱火一度領先達13分，庫茲馬（Kyle Kuzma）雖砍進一記壓哨的三分彈，但熱火首節仍以26比23領先湖人。次節在庫茲馬勾射得手並加罰完成「3分打」後，湖人29比28將比分超前，但熱火一波11比0攻勢，以44比37要回領先，上半場在巴特勒（Jimmy Butler）獨得19分帶領下，熱火58比54領先。

下半場比賽，熱火在歐里尼克（Kelly Olynyk）砍進三分球後，81比70領先湖人達兩位數，在巴特勒單節11分帶領下，熱火打完3節以85比80領先湖人5分。末節湖人打出11比4開局，以91比89超前，此時熱火再回敬12比4反擊，以101比95要回領先，之後雙方拉鋸，熱火在巴特勒帶領下保持領先，最終拿下勝利，目前在總冠軍賽以1比2落後。

今天熱火除巴特勒有「大三元」表現，歐里尼克（Kelly Olynyk）、赫洛（Tyler Herro）都攻下17分，羅賓遜（Duncan Robinson）、克勞德（Jae Crowder）分別獲得13分、12分。

湖人的詹姆斯有25分、10籃板、8助攻的准「大三元」，但卻賠上8次失誤；莫里斯（Markieff Morris）、庫茲馬都攻下19分，戴維斯（Anthony Davis）雖獲15分，但也有5次失誤、4次個人犯規。

© 2020 AFP