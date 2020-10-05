巴黎防疫進入最高警戒 酒吧咖啡廳暫時停業

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（法新社巴黎4日電） 法國總理辦公室今天宣布，面對2019冠狀病毒疾病確診數飆升，首都巴黎將進入「最高警戒」，酒吧、咖啡廳停止營業至少15天，餐廳維持開放，但須提高防疫限制。

餐廳將實施自主限制措施，例如請顧客登記住家地址，每桌也有人數限制，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）和巴黎警察局長拉勒蒙（Didier Lallement）明天將再細部說明。

包括里爾（Lille）、里昂（Lyon）、格瑞諾布（Grenoble）、土魯斯（Toulouse）等大城也都接近進入最高警戒的門檻，可能都將實施類似巴黎的措施。

衛生部長維宏（Olivier Veran）上周宣布，唯有感染率降低，才能避免向為巴黎招牌景象的咖啡廳和酒吧「全面關閉」。

法國單是昨天就通報近1萬7000例，是全國開始普篩以來，單日確診數最高的一天；而根據巴黎醫療衛生署（ARS）數據，巴黎新增確診比例依舊超過每10萬人有250人感染的門檻，因此進入最高警戒。

內政部長達馬南（Gerald Darmanin）坦承，關閉酒吧和咖啡廳對擔心的所有人而言，都是「很困難」的決定，「我們是法國人，我們喜歡吃喝、生活，對彼此微笑，親吻彼此」，「但我們這樣做，是因為大家希望我們這樣做」。

BFM電視台今天公布民調，顯示巴黎和市郊居民有6成1贊成全面關閉酒吧。

但咖啡廳、酒吧、旅館、餐廳、酒館和迪斯可的員工組織「旅館餐飲職業產業聯盟」（UMIH）警告，約3萬3000店家因防疫限制面臨破產，多達25萬員工面臨失業。

法國昨天新增49例死亡，至今已累計超過3萬2000人病故。

© 2020 AFP