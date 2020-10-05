患有慢性病 墨國103歲人瑞戰勝病毒

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（法新社墨西哥市4日電） 墨西哥社會安全研究所（IMSS）今天宣布，一名患有慢性肺部疾病的103歲人瑞阿嬤，日前成功戰勝2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

隸屬墨西哥醫療保健系統的社會安全研究所指出，這名老婦人染疫後，曾住院11天接受治療。老婦人的全名並未公布，僅知她名叫多納瑪麗亞（Dona Maria）。

多納瑪麗亞采檢呈陽性，她雖患有慢性肺疾，但沒有其他會加重病情的因子，如糖尿病、肥胖或高血壓。

多納瑪麗亞於9月22日被送往西部哈里斯科州（Jalisco）瓜達拉哈拉（Guadalajara）一間地區醫院，當時有發燒、呼吸困難和流鼻水等癥狀。多納瑪麗亞在治療期間沒有動用到呼吸器。

地區醫院主任桑傑士（David Sanchez）說：「她總是非常開朗、意識清醒，和醫師們說話。她最後甚至還叮嚀我們好好照顧自己。她的進展相當好，癥狀已消除。」

多納瑪麗亞10月2日出院返家。社會安全研究所公布的照片可見，多納瑪麗亞坐在輪椅上被推出醫院時，朝着列隊歡送的醫師們鼓掌致意。

此前更令人訝異的另一起病例位於東南部塔巴斯戈州（Tabasco），當地1名118歲人瑞7月25日確診染疫，後來順利痊癒。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP