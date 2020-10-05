法網抱病上場 茲韋列夫不敵義大利新秀辛納

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（法新社巴黎4日電） 德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）今天不敵義大利新秀辛納，本屆法國網球公開賽男單止步16強；他落敗後抱怨，賽前就覺得自己「病好重」，「根本不該出賽的」。

這位第6種子今天在場上明顯不太舒服，不時咳嗽之外，還曾請醫師和防護員進場。他以3比6、3比6、6比4、3比6敗陣後，說自己賽前就已發燒。

法國網球協會（French Tennis Federation, FFT）發聲明指出，先前已安排23歲的茲韋列夫接受賽會規定的後續采檢，但他「賽前並未諮詢賽會醫師」。

茲韋列夫上次是在9月29日采檢。

這位美國公開賽亞軍2日擊敗義大利選手切奇納托（Marco Cecchinato）後，跟記者說他體溫攝氏38度，讓人質疑他今天是否根本不該上場。

茲韋列夫今天賽後表示：「我和切奇納托打完的晚上就覺得自己病好重，我根本沒辦法呼吸，你聽我的聲音就知道。」

「我之前就發燒了，你們知道的，我的體能不是在最佳狀態。」

「坦白講，我今天不該上場，但我原本希望打3盤就贏球之類的。」

他今天有47個非受迫性失誤，致勝球卻只有20個。

茲韋列夫夏天時參加球王喬科維奇（Novak Djokovic）舉辦的亞得里亞巡迴賽（Adria Tour），多名參賽球員傳出染疫之後，茲韋列夫說要自主隔離，但卻被人看到開趴狂歡，引來不少批評。

法國網球協會表示，茲韋列夫之前的采檢結果在9月30日出爐，結果是陰性，「今天（4日）已經提醒他準備接受下次采檢，要在前一次結果出爐的5天內受檢」。

辛納（Jannik Sinner）勝出後，以19歲又56天的年紀，成為繼喬科維奇2006年在法網締造歷史以來，闖進大滿貫賽男單8強最年輕的男子選手。接下來辛納將迎戰12度法網冠軍納達爾（Rafael Nadal），看能否延續驚奇。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP