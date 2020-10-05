瓜地馬拉攔下移民車隊 3500宏都拉斯人美國夢碎

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（法新社瓜地馬拉市4日電） 瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）今天表示，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）傳染疑慮下，瓜國已讓一支近3500名宏都拉斯移民組成、朝美國前進的車隊回頭。

在電視轉播的訊息中，賈麥岱表示瓜地馬拉維安部隊得以「制止」車隊，他還說，這支車隊是傳播病毒的一項因素。

賈麥岱說：「瓜地馬拉經歷的疫情，耗費我們數個月精力才控制下來。」他補充說，減少進一步接觸傳染的風險是種「義務」。

根據瓜地馬拉移民局（IGM）說法，這支車隊1日從瓜國東部入境，在柯林托（Corinto）邊界突破軍事封鎖線，接着分成多組前進已關閉邊界的墨西哥。

移民已成為美國總統川普的基本盤等政治保守派的敏感議題，而尋求於下個月3日大選中連任的川普，用擡高關稅來威脅墨西哥拿出作為、擋下無證移民。

到了本月2日、3日，數百名瓜地馬拉軍警人員也架設路障，迫使移民回頭，移民中包含幼童和坐輪椅的身障者。

瓜地馬拉移民局說，車隊中有15人向瓜國申請庇護。

瓜地馬拉人口約1700萬，自3月以來，2019冠狀病毒疾病已造成9萬3963人感染，3293人病故。

© 2020 AFP