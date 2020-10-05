英超雙雄同日落難 曼聯利物浦罕逢被血洗

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（法新社倫敦4日電） 英超今天出現史上罕見的強隊落難景況。衛冕軍利物浦今天作客艾斯頓維拉（Aston Villa）遭2比7血洗慘敗，另一勁旅曼聯更慘，在主場遭來踢館的托登罕熱刺6比1痛宰，讓曾執教曼聯的熱刺主帥莫里尼奧（Jose Mourinho）快意揚威。

利物浦與曼聯今天同日落難，也是兩支英格蘭最成功球會遭逢各自隊史最慘的敗仗之一。

這是英超1992年創立以來，曼聯第3度在自家的老特拉福球場（Old Trafford）丟失6球以上的敗仗；利物浦則是1963年以來首嘗丟失7球落敗的慘況。

此外，曼聯也是1986年以來首度在國內職業聯賽開季頭兩場主場都輸球，主帥索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskjaer）稱這場2011年以來最慘主場落敗是他「最糟的一天。」

索爾斯克亞說：「這真令人難堪，全體選手乃至身為主帥的我都覺得很受傷。」

利物浦德籍主帥克洛普（Jurgen Klopp）也對子弟兵崩盤大感意外，這幾乎是他執教生涯最慘痛的一次經驗。

克洛普說：「我們一直在不該錯誤的地方掉球，都沒有效保護好球，看來我在丟了第一球後就整個亂了套。」

© 2020 AFP