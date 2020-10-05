高加索衝突加劇 紅十字會譴責無差別炮擊違反國際法

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（法新社日內瓦4日電） 爭議地區納哥諾卡拉巴克（Nagorny Karabakh）點燃亞美尼亞與亞塞拜然之間的戰火，紅十字國際委員會（ICRC）今天譴責雙方部隊為此展開無差別炮擊，違反國際法。

紅十字國際委員會發表上述聲明之際，亞美尼亞與亞塞拜然衝突加劇，特別是納哥諾卡拉巴克地區首府史提帕納科特（Stepanakert）自2日開始便遭遇猛烈炮擊。

亞塞拜然國防部說，亞美尼亞部隊對亞塞拜然西部城市甘賈（Ganja）發動炮擊；亞塞拜然第2大城甘賈人口超過33萬。

兩國互控對方鎖定平民百姓為攻擊目標。

紅十字國際委員會歐亞大陸地區主任舒普（Martin Schuepp）說：「ICRC強烈譴責（兩國部隊）據報在城市、鄉鎮和其他人口稠密地區，使用爆炸性武器進行無差別炮擊和其他非法攻擊。」

紅十字國際委員會在聲明中說：「國際人道法禁止無差別和不成比例的攻擊。」

這份聲明還說：「在人口稠密地區使用重型爆炸性武器發動攻擊頻率激增，正在對平民造成致命傷害。」

亞美尼亞和亞塞拜然當局通報，自衝突爆發以來，已釀成近250人死亡，其中包括近40名平民。

紅十字國際委員會敦促各方採取「一切可行措施」來保護平民和民用基礎設施，「使國際人道法規定的義務」。

這個援助團體哀嘆說，炮擊摧毀或損壞了數以百計民宅和重要基礎設施，例如醫院和學校。

亞美尼亞分離主義分子掌控的納哥諾卡拉巴克位於亞塞拜然境內，未與亞美尼亞相連。

蘇聯解體期間，納哥諾卡拉巴克地區宣布脫離亞塞拜然獨立，在1990年代初期引發戰爭，造成3萬人喪命。

儘管1994年達成停火協議，當地仍動蕩不安，邊界時有衝突，而解決衝突的談判進展甚微。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP