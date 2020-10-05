COVID-19全球確診逾3524萬例 超過103.7萬人病歿

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（法新社巴黎5日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間5日11時（台灣5日晚間7時），全球至少103萬7971人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），超過3524萬3990例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有2435萬4200人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球4日通報新增3912人病歿、26萬5563起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（903死）、美國（390死）與巴西（365死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計20萬9734人病故、741萬8737例確診，至少291萬1699人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（14萬6352人喪生、491萬5289例確診）、印度（10萬2685人喪生、662萬3815例確診）、墨西哥（7萬9088人喪生、76萬1665例確診）及英國（4萬2350人喪生、50萬2978例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有99人染疫喪命；其次依序為比利時（87人）、玻利維亞（69人）、巴西（69人）及西班牙（69人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計35萬4094死、964萬2045例確診；歐洲累計23萬5553死、579萬8368例確診；美國和加拿大共計21萬9215死、758萬4893例確診。

亞洲共計14萬4479死、860萬351例確診；中東地區共計4萬7140死、206萬9460例確診；非洲共計3萬6508死、151萬6886例確診；大洋洲共計982死、3萬1995例確診。

© 2020 AFP