LGBT團體發行童書 匈牙利總理要同性戀遠離孩子

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（法新社布達佩斯4日電） 今天被問到一本有同性戀角色在其中的兒童書籍、被極右派政治人物撕碎一事，匈牙利總理奧班表示，同性戀應該「離我們的孩子遠點」。

奧班（Viktor Orban）在接受例行性訪問時說：「匈牙利有與同性戀相關的法律，那些條文的訂定是根基於特別的寬容和耐心。」

奧班說：「但你不能跨越紅線。」他指出，這本引起引議的童書出版是「挑釁的行為」。

他說：「總括來說，我對這件事的看法是，離我們的孩子遠一點。」

在同性戀、雙性戀、跨性別者（LGBT）協會出版一本童書引發爭議後，導致奧班今天這樣的發言。這本書名為「寫給每個人的童話」（Storyworld is for everyone，暫譯），其中有些角色是同性戀。

該書根據着名的童話故事改寫，書中主要的角色都是來自包括LGBT社群在內的邊緣化、弱勢少數群體。

其中一個故事，灰姑娘是女同性戀，另一個故事中，屠龍者是變性人。

一個保守派團體呼籲，要讓那本書下架，而一位極右翼政治人物，稱該書是「為同性戀宣傳」，並在一個記者會上當場撕碎該書。

這樣的噱頭招致匈牙利出版與書商協會（Hungarian Publishers and Booksellers' Association）譴責，並將其與「納粹焚書及共黨銷毀書籍」相提並論。

在奧班治國超過10年後，反同性戀的情緒高漲，導致這次的爭議發生。

2010年掌權後，奧班修改該國憲法，把婚姻定義為一男、一女的結合。

© 2020 AFP