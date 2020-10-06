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（法新社香港6日電） 亞洲股市接棒美股漲勢，今天再度收高。美國國會有望通過新經濟刺激方案，加上外界看好民主黨總統候選人拜登成為下任美國總統，也推升風險較高資產需求。

美國總統川普近日宣布自己確診染疫，在醫院接受治療後已返回白宮，這個消息解除了11月3日總統大選的一大不確定因素。有些人擔心總統大選可能會延後。

由於川普狀況好轉，2日收黑的美股3大指數昨天全數收漲，那斯達克指數勁揚逾2%。分析師指出，川普接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢，檢測結果呈陽性反應，可能是美國國會議員最終通過新紓困方案所需要的刺激。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）上周重啟談判，不只通電話還面對面進行協商。

裴洛西的副幕僚長哈米爾（Drew Hammill）說，他們兩人計畫今天會再通電話。

東京股市上漲0.52%，首爾股市小漲0.34%，香港股市上漲0.90%，曼谷股市揚升0.58%，台北股市上漲1.24%，新加坡股市小漲0.48%，威靈頓股市上揚0.65%，雪梨股市上漲0.34%，雅加達股市揚升0.82%。

上海股市因逢國定假日休市一天。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）

© 2020 AFP