全球確診逾3553萬例 超過104萬人病歿

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（法新社巴黎6日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間6日11時（台灣6日晚間7時），全球至少104萬5097人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），超過3553萬7050例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有2457 萬1900人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球5日通報新增6816人病歿、29萬5836起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為墨西哥（2789死）、印度（884死）與阿根廷（450死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計21萬196人病故、745萬8982例確診，至少293萬5142人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（14萬6675人喪生、492萬7235例確診）、印度（10萬3569人喪生、668萬5082例確診）、墨西哥（8萬1877人喪生、78萬9780例確診）及英國（4萬2369人喪生、51萬5571例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有100人染疫喪命；其次依序為比利時（87人）、玻利維亞（70人）、巴西（69人）及西班牙（69人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計35萬8115死、971萬517例確診；歐洲累計23萬6270死、587萬4335例確診；美國和加拿大共計21萬9688死、762萬6997例確診。

亞洲共計14萬5583死、867萬2807例確診；中東地區共計4萬7804死、209萬6572例確診；非洲共計3萬6651死、152萬3743例確診；大洋洲共計986死、3萬2079例確診。

© 2020 AFP