太空人轟垮運動家 奪美聯分區系列賽首勝

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（法新社奧克蘭5日電） 柯利亞今天揮出雙響炮，率休士頓太空人10比5擊敗奧克蘭運動家，在美國職棒大聯盟MLB美國聯盟5戰3勝的分區系列賽拿下首勝。

比賽前半段，兩隊就火力全開，戴維斯（Khris Davis）2局下的兩分炮讓第2種子奧運動家先馳得點，墨菲（Sean Murphy）3下的陽春彈把優勢擴大到3比0。

第6種子太空人不遑多讓，4局上布萊格曼（Alex Bregman）擊出陽春全壘打，柯利亞（Carlos Correa）再補個兩分炮，讓球隊3比3扳平。

但運動家4下靠歐爾森（Matt Olson）陽春炮要回領先，5下再藉坎哈（Mark Canha）的高飛犧牲打追加優勢，以5比3領先太空人。

6上太空人反撲，兩出局後瑞迪克（Josh Reddick）靠運動家失誤上壘，接下來馬多納多（Martin Maldonado）、斯普林格（George Springer）、阿圖維（Jose Altuve）、布蘭特利（Michael Brantley）連續4支安打掃回4分，讓太空人7比5超前。

柯利亞7上再開轟，9上再揮出帶有打點安打，古利爾（Yuli Gurriel）同個半局擊出高飛犧牲打，讓太空人終場10比5勝出。

柯利亞今天包括擊出「雙響炮」在內，5打數3安打，有4分打點，開路先鋒斯普林格有5打數4安打的強勢演出，阿圖維、布萊格曼都有4打數2安打的成績。

© 2020 AFP