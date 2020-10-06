美日澳印外長會談 蓬佩奧批評中國惡意活動

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（法新社東京6日電） 美國國務卿蓬佩奧今天在東京和亞太地區主要盟邦會面時，警告他們關切北京「在這個地區的惡意活動」，並提倡聯合陣線對抗日益獨斷的中國。

蓬佩奧（Mike Pompeo）今天在東京與日本、澳洲及印度外長舉行「四方安全對話」（QUAD），這是蓬佩奧自2019年7月以來首度訪問東亞，但總統川普及白宮幕僚及顧問確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，蓬佩奧取消訪問韓國與蒙古行程，僅在日本停留一天。

美國國務院官員說，蓬佩奧首先和澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）會面，「討論他們對中國在這個地區惡意活動的共同關切」。

美國、澳洲及印度都和中國存有爭執，這使日本處於微妙的地位，既要和盟邦站在一起，同時又要試着保持與中國逐漸改善的關係。

自從日本新任首相菅義偉上個月就任以來，蓬佩奧是首位拜訪日本的美國高級官員。蓬佩奧說，他有信心東京和華盛頓的立場一致。

蓬佩奧在安全、人權及2019冠狀病毒疾病流行等議題上猛烈批評中國，川普政府試圖在11月3日美國總統選舉前將疫情流行直接歸咎於北京。

蓬佩奧領導一場國際運動，呼籲其他國家避開中國，包括中國科技。

但是日本堅持會談不針對任何國家，日本外務省提供的雙邊會談概要顯示，會談涉及「東海、南海和北韓情勢」。

© 2020 AFP