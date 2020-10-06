考量抗疫 中俄等國籲美等西方國家停止制裁

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（法新社紐約聯合國總部5日電） 中國、俄羅斯和其他20多國，聲稱受制裁的國家更難應付2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，呼籲美國和西方國家停止單方面制裁。

中國大使張軍在聯合國發表的聲明中提到，他們要控訴美國侵犯人權、有系統性的種族歧視，以及妨礙被施加經濟制裁國家的發展。

以中、俄為首的國家在聲明中說：「因應2019冠狀病毒疾病及從中復蘇，需要全球團結和國際合作。」

「然而，我們持續目睹了單方面強制性措施的實施，有違聯合國憲章和國際法的宗旨和原則。」

這份聲明由中國、俄羅斯、北韓、伊朗、尼加拉瓜、委內瑞拉及其他被美國施加懲罰性制裁的國家共同簽署。

聲明送交聯合國大會（UN General Assembly）第3委員會，此委員會專責人權和人道相關事務。

過去4年間，美國和歐洲聯盟（EU）加速利用制裁來懲罰一些國家的行為，例如俄羅斯入侵克里米亞（Crimea）、北韓與伊朗的核子計畫、委內瑞拉領袖的苛政及濫權等。

制裁措施包括試圖將這些國家或其政治實體排除在以美元為基礎的全球貿易體系之外，並在某些司法管轄區扣押資產。

© 2020 AFP